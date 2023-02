Stadt Leipzig will knapp eine Milliarde investieren

Sachsens größte Stadt Leipzig will in diesem und im nächsten Jahr knapp eine Milliarde Euro investieren. Das sei eines der höchsten Investitionsprogramme seit 1990, teilte Finanzdezernent Torsten Bonew am Donnerstag mit. Die Stadt brauche eine funktionierende Infrastruktur, um zukunftsfähig zu bleiben. Der Doppelhaushalt umfasst für die Jahre 2023 und 2024 jeweils rund zwei Milliarden Euro.

Leipzig - Der Stadtrat hatte den Haushalt am Mittwoch beschlossen. dpa