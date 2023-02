Starke Windböen und milde Temperaturen in Sachsen erwartet

Teilen

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Starker Wind und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Sachsen zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, beginnt der Tag mit wechselnder Bewölkung, manchmal kommt die Sonne durch. Den Tag über treten starke bis stürmische Windböen auf, auf dem Fichtelberg werden orkanartige Böen erwartet. Dabei bleibt es trocken - bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad.

Dresden - In der Nacht bleibt es bewölkt und vereinzelt regnerisch. Vor allem in Ostsachsen werden noch Windböen erwartet. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad ab.

Am Dienstag halten sich die Wolken am Himmel und es kommt zu vereinzelten Schauern in der Oberlausitz. Der Wind klingt langsam ab, nur zeitweise treten noch starke Böen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Nachts bleibt es bedeckt und weitgehend trocken. In Ostsachsen wird leichter Regen erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.

Der Mittwoch bleibt bewölkt und trocken. Den Meteorologen zufolge wird nur leichter Wind erwartet. Die Temperaturen am Tag liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht bleibt es wolkenreich, vereinzelt treten in der zweiten Nachthälfte Schauer auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad ab. dpa