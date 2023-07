Steinmeier: „Europa ist keine Selbstverständlichkeit“

Teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf den Europäischen Jugendfest „Fête de L’Europe“. © Robert Michael/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf einem Europa-Fest in Dresden junge Menschen dazu aufgerufen, Europa so stark wie möglich zu machen. „Europa ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte das Staatsoberhaupt am Dienstag in einer Rede vor der Frauenkirche. Europa könne nur leben, wenn die Menschen sich dafür einsetzten. Dafür brauche es vor allem die Weltoffenheit junger Menschen, betonte Steinmeier.

Dresden - Tausende junge Menschen hatten sich am Dienstagnachmittag zur „Fête de l'Europe“ auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche versammelt. Bis zum Abend sollten zahlreiche Bands auftreten, auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach zu den jungen Menschen.

Ursprünglich hatte der französische Präsident Emmanuel Macron in der sächsischen Landeshauptstadt eine Rede zur Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für Europa halten wollen. Wegen der Unruhen in seinem Heimatland verschob Macron jedoch seinen Staatsbesuch in Deutschland.

Er habe vor einem Jahr das erste Mal mit dem französischen Präsidenten über den Besuch gesprochen, berichtete Steinmeier. Macron habe den Wunsch geäußert, nach Dresden zu kommen, um zu sehen, wie sich Ostdeutschland entwickle. Heute liege Dresden im Herzen der Europäischen Union, sei ein Symbol des Friedens und der Einheit. Steinmeier habe lange mit Macron telefoniert, der die Absage bedauere. „Wünschen wir Frankreich, dass der soziale Friede bald wieder hergestellt wird (...)“, sagte Steinmeier. dpa