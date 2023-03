Straßenbahn fährt nach Gasexplosionen wieder planmäßig

Ausgebrannte Autos stehen nach einem Brand an einer Gasleitung im Stadtteil Friedrichstadt am Straßenrand. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Eine Woche nach dem Brand und Explosionen an einer Gasleitung in Dresden kann die Straßenbahnlinie 1 ab Mittwochnachmittag wieder planmäßig fahren. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe am Dienstag mitteilten, sind die Schäden auf der Kreuzung im Stadtteil Friedrichstadt soweit behoben, dass der öffentliche Nahverkehr auf der Hamburger Straße wieder rollen kann.

Dresden - Die Buslinie 68 allerdings wird weiterhin umgeleitet und fährt noch nicht wieder nach dem ursprünglichen Fahrplan. Die Vollsperrung der Waltherstraße nördlich und südlich der Kreuzung bleibt nach Angaben der Stadt noch bestehen.

Am Mittwoch vergangener Woche war eine Gasleitung bei Bauarbeiten an der Kreuzung beschädigt worden. Am Leck kam es zu einem Brand und mehreren Explosionen. Der Energieversorger konnte nach mehreren Stunden die undichte Stelle wieder schließen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand. dpa