Streit um Facebook-Seite: Klage gegen Abschaltungsforderung

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man das Logo von Facebook. © Fabian Sommer/dpa

Im Streit um die Facebook-Seite der sächsischen Landesregierung geht die Staatskanzlei gegen die von der Datenschutzbeauftragten des Freistaates verfügte Abschaltung vor. „Die Staatskanzlei wird fristgemäß Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht Dresden erheben“, sagte der zuständige Amtschef Thomas Popp am Freitag in Dresden. Diese werde am Wochenende eingereicht.

Dresden - Man handele nicht rechtswidrig, vielmehr sei es die Untersagung durch die Datenschutzbeauftragte.

Beantragt wird laut Popp, Facebook/Meta zur Klärung der Sache beizuladen und das Verfahren bis zum Abschluss des Musterverfahrens auf Bundesebene auszusetzen. „Bis zu einem rechtskräftigen Urteil werden wir die Seite weiter betreiben.“ Entgegen der Auffassung der Datenschutzbeauftragten bestehe keine gemeinsame datenschutzrechtliche Verantwortung von Meta und der Staatskanzlei, erklärte er zur Begründung. Meta allein sei für Erhebung und Weiterverarbeitung der Daten rechtlich verantwortlich.

Popp kritisierte, der Bescheid berücksichtige nicht den verfassungsrechtlichen Informationsauftrag der Landesregierung und „vernachlässigt die essenzielle Rolle, die soziale Medien als Informationskanäle in der heutigen Gesellschaft“ spielten. „Datenschutzbelange dürfen nicht absolut gesetzt und quasi mit der Brechstange durchgesetzt werden.“

Die Landes-Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert indes sieht laut ihrer Anordnung von Anfang Juli durch die Nutzung einer Facebook-Fanpage eine gemeinsame Verantwortlichkeit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Aus ihrer Sicht kann die Staatskanzlei die Einhaltung der Grundsätze des Datenschutzrechts nicht nachweisen, der Schutz der Grundrechte der Bürger sei jedoch essenziell. Öffentlichkeitsarbeit dürfe nur auf rechtmäßige Weise betrieben werden, die Nutzung von Facebook hingegen sei derzeit ohne Rechtsverstöße unmöglich. dpa