Streufahrzeug landet in Straßengraben: Fahrer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Streufahrzeug ist am Dienstagmorgen in Neumark (Vogtlandkreis) im Straßengraben gelandet. Die Polizeidirektion Zwickau führte den Unfall auf eine Unachtsamkeit des 72 Jahre alten Fahrers zurück. Das Fahrzeug sei dann wegen des abschüssigen Grabens in einen Bach gekippt. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer zur Behandlung ins Krankenhaus, hieß es.

Neumark - Der Schaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Laut Polizei gestaltete sich die Bergung aufwendig. Die betroffene Straße blieb deshalb bis zum Mittag gesperrt. Um ein Auslaufen des Streusalzes in den Bach zu verhindern, kam unter anderem die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. dpa