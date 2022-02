Sturm fegt mit 116 Stundenkilometern über Sachsen

Der Fluß Weiße Elster fliest durch die Innenstadt. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Sturmtief „Zeynep“ brachte in der Nacht zu Samstag orkanartige Böen nach Sachsen. Es kam zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume. Erhebliche Einschränkungen gab es auch für Bahnreisende.

Leipzig - Das Sturmtief „Zeynep“ fegte in der Nacht zu Samstag teilweise mit orkanartigen Böen von bis zu 116 Kilometern pro Stunde über Sachsen hinweg. Dieser Spitzenwert wurde in Chemnitz gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schäden richtete der Sturm jedoch nur in begrenztem Ausmaß an. „Die Lage war ruhiger als gedacht“, bilanzierte ein Sprecher des Lagezentrums vom Innenministerium am Samstagmorgen.

Laut den Beamten waren vielerorts Bäume umgestürzt. Da diese auch auf Straßen fielen, kam es zu mehreren Unfällen. Verletzt wurde den Angaben nach jedoch niemand. So sei etwa am Freitagabend ein 40 Jahre alter Autofahrer in Chemnitz gegen einen quer auf der Straße liegenden Baum gekracht. Auch in Elterlein (Erzgebirgskreis) konnte ein 43-jähriger Autofahrer auf die Straße fallenden Baumteilen nicht mehr ausweichen.

Nahe der tschechischen Grenze bei Schönberg musste die Bundesstraße 92 wegen umgefallener Bäume gesperrt werden. Auch die Bundesstraße 180 bei Erdmannsdorf in Mittelsachsen und Staatsstraße 261 am Thermalbad Wiesenbad sollten bis Samstagvormittag gesperrt bleiben.

Für Bahnreisende kam es zu erheblichen Einschränkungen. Bis zum Mittag konnten laut Deutscher Bahn noch keine Fernverkehrszüge zwischen Leipzig/Halle und Berlin fahren. Die Mitteldeutsche Regiobahn meldete hingegen keine Beeinträchtigungen mehr. Das Unternehmen hatte am Freitag den Betrieb auf allen Linien in Sachsen vorübergehend eingestellt.

Die Stadt Chemnitz entschied sich aus Sicherheitsgründen dazu, den Tierpark am Samstag geschlossen zu lassen. Wenn keine größeren Schäden entstehen, wird laut Mitteilung am Sonntag wieder regulär geöffnet. Das Wildgatter bleibe jedoch bis einschließlich Montag geschlossen. Die Zoos in Leipzig, Dresden und Hoyerswerda hatten trotz Sturms zunächst geöffnet.

Mit Blick auf das Wetter soll es im Laufe des Samstags immer ruhiger werden. „Zum Abend werden wir wieder vorübergehend von schwachem Wind sprechen können“, sagte ein DWD-Sprecher. In der Nacht zu Sonntag ziehe der Wind jedoch wieder an. In der zweiten Nachthälfte sei vereinzelt mit stürmischen Böen vor allem im Erzgebirge zu rechnen. Zudem prognostizieren die Meteorologen Regen, im Bergland teilweise Schnee und oberhalb von 600 Metern leichten Frost.

Am Sonntag seien bereits die Auswirkungen des herannahenden Tiefs „Antonia“ zu spüren. Tagsüber könne die Windstärke in der Fläche Stufe 9 und damit Geschwindigkeiten von bis zu 88 Kilometern pro Stunde erreichen. Auf dem Fichtelberg sei sogar mit orkanartigen Böen mit bis zu 117 Kilometern pro Stunde zu rechnen. dpa