Synode der Brüder-Unität beginnt am Samstag digital

Die Synode der Brüder-Unität tagt ab diesem Samstag eine Woche digital. Delegierte aus zehn europäischen Ländern wollen dann über die Zukunft der Brüdergemeine beraten, teilte die evangelische Glaubensgemeinschaft am Donnerstag in Herrnhut mit. Nachdem die Synode wegen der Corona-Pandemie 2020 verschoben und 2021 dann ganz abgesagt wurde, haben die Kirchenleitung und der Synodalvorstand entschieden, das Treffen nun online durchzuführen, hieß es.

Herrnhut - Es sei zu ungewiss gewesen, ob wegen der derzeitigen Bedingungen die Delegierten anreisen konnten. Eine erneute Verschiebung sei wegen anstehender Entscheidungen und Wahlen nicht in Betracht gekommen.

Nur der Synoden-Vorstand, die Mitglieder der Kirchenleitung, Dolmetscher und Übersetzer sowie ein verstärktes Technik-Team werden in Herrnhut im Tagungshaus präsent sein, teilte die Brüdergemeine weiter mit. 86 Mitglieder der Synode würden eine Woche lang vor ihren Bildschirmen verbringen, dazu kämen Gäste und etwa 20 Mitarbeiter. Konkret geht es um die Synode der Europäischen-Festländischen Brüder-Unität. Die Kirche ist weltweit in 29 Provinzen aufgeteilt. In Europa gibt es drei Provinzen: die Britische, die Tschechische und die Europäisch-Festländische. Auf der Tagesordnung stehen Wahlen in die Leitung und einige Ausschüsse. Die ursprünglich geplante Wahl eines Bischofs oder einer Bischöfin wurde auf 2023 verschoben.

Die Herrnhuter Brüdergemeine - auch Evangelische Brüder-Unität genannt - ist in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten präsent und hat sich mit Missionsarbeit und sozialem Engagement Ansehen verschafft. Sie geht auf eine vorreformatorische Bewegung in Böhmen und Mähren zurück. Auf der Flucht vor religiöser Verfolgung kamen die Brüder 1722 in die Oberlausitz nach Sachsen und konnten hier auf dem Besitz des Grafen von Zinzendorf eine Siedlung gründen. In diesem Jahr feiert Herrnhut sein 300-Jähriges Bestehen. dpa