„Tag der Sachsen“: Gottesdienst und Festumzug zum Abschluss

Michael Kretschmer (CDU, M), Ministerpräsident des Landes Sachsen, steht an einem Stand des Auer Hotels „Blauer Engel“. © Sebastian Willnow/dpa

Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat am Sonntag der Abschlusstag beim „Tag der Sachsen“ in Aue-Bad Schlema begonnen. Höhepunkt des größten Volksfestes im Freistaat ist am Mittag der Festumzug, an dem mehr als 70 Vereine teilnehmen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Gezeigt werden auf der rund 2,7 Kilometer langen Strecke mehr als 90 Bilder. Diese stellen unter anderem die Geschichte von Aue-Bad Schlema dar.

Aue-Bad Schlema - Am Samstag waren nach Angaben der Veranstalter bis zu 65.000 Menschen auf das Fest geströmt. Am Abend hatten rund 21.000 Menschen gemeinsam das Steigerlied - die heimliche Hymne des Erzgebirges - gesungen.

Der „Tag der Sachsen“ findet seit 1992 an wechselnden Orten statt. 2019 hatte er in Riesa rund 310.000 Besucher angelockt. In den darauffolgenden Jahren 2020 und 2021 war das Volksfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, 2022 hatte die Stadt Frankenberg aus finanziellen Gründen abgesagt.

Um das Fest in Aue zu ermöglichen, hatte die Landesregierung den Zuschuss auf rund 1,5 Millionen Euro verdoppelt. Die Zukunft des Festes ist aber ungewiss. Immer mehr Kommunen meiden das finanzielle Risiko einer Großveranstaltung und verweisen auf Inflation und steigende Kosten. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Aue-Bad Schlema gebe es derzeit zwar Kandidaten und auch Gespräche, aber noch keine konkrete Ausrichterstadt für 2024. dpa