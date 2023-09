Tag des offenen Denkmals 2023: Über 900 Orte zugänglich

Blauer Himmel strahlt über dem Schloss Wolkenburg hoch über der Zwickauer Mulde. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Der Tag des offenen Denkmals macht in diesem Jahr mehr als 900 historische Orte in Sachsen zugänglich - von Schlössern und Parks über Kirchen und Fabrikgebäude bis zu Wohnhäusern und archäologischen Stätten. Am kommenden Sonntag öffnen sich auch sonst verschlossene Bauten, wie das Regionalentwicklungsministerium am Dienstag mitteilte. Beim landesweiten Auftakt, diesmal auf Schloss Wolkenburg in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau), werden zum 12.

Dresden - Mal Schulen mit dem Sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreis geehrt, die sich vorbildlich für Kulturdenkmale und den Denkmalpflegegedanken engagieren.

Der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiierte Tag des offenen Denkmals feiert 2023 bundesweit 30-jähriges Jubiläum. Die größte Kulturveranstaltung Deutschlands soll unter dem Motto „Talent Monument“ diesmal spannende Objekte, engagierte Eigentümer, Restauratoren und Handwerker, haupt- und ehrenamtliche Denkmalpfleger sowie für das kulturelle Erbe engagierte Vereine und Initiativen in den Blick rücken. dpa