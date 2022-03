Tag des Waldes: Zahlreiche Mitmach-Aktionen geplant

Baumstämme liegen auf einem Holzlagerplatz während der Holzernte. © Stefan Sauer/zb/dpa

Zum Internationalen Tag des Waldes am kommenden Montag können die Menschen in Sachsen wieder zu zahlreichen Mitmach-Aktionen in die Wälder ziehen. Zusammen mit Försterinnen und Förstern können Interessierte etwa Bäume pflanzen, Müll aufsammeln oder an geführten Wanderungen und Radtouren teilnehmen, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag mitteilte.

Dresden - „Solche Aktionen schaffen eine besondere Verbundenheit mit der Natur. Wer einmal selbst einen Baum gepflanzt hat, sieht den Wald mit anderen Augen“, so Forstminister Wolfram Günther. Wer mitmachen möchte, könne sich im Internet über Aktionen in der Nähe informieren und sich dafür anmelden.

Der Internationale Tag des Waldes wurde vor zehn Jahren von der UN-Generalversammlung ins Leben gerufen und wird jedes Jahr am 21. März begangen. Er soll ein Bewusstsein für den Wald und für den Umgang mit Umweltschäden schaffen. In diesem Jahr steht der Tag des Waldes unter dem Motto „Choose sustainable wood for people and planet“. dpa