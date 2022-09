Tatverdächtiger nach Tod eines Mannes in Pirna freigelassen

Blumen liegen vor einem Holzkreuz am Dohnaischen Platz. © Sebastian Kahnert/dpa

Nach dem Tod eines 20-Jährigen in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist der 15 Jahre alte Tatverdächtige am Montag freigelassen worden. Gegen den in der Nacht zum Sonntag festgenommenen Jugendlichen bestehe zwar weiterhin der Verdacht einer Köperverletzung mit Todesfolge, jedoch könne eine Notwehrlage nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Staatsanwaltschaft Dresden am Montagvormittag.

Pirna/Dresden - Der 15-Jährige soll dem Mann am Samstagabend auf dem Dohnaischen Platz ein Messer in den Bauch gestochen haben. Einsatzkräfte fanden den Mann nach einem Notruf und reanimierten ihn. Dennoch erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen würden umfassend fortgeführt, teilte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase der Deutschen Presse-Agentur mit. Bereits am Sonntag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass eine Tatortgruppe des Landeskriminalamtes die Spurensicherung am Tatort übernommen habe. Zudem hatten Ermittler demnach erste Befragungen von Anwohnerinnen und Anwohnern vorgenommen. dpa