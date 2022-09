Tausende Besucher bei Sächsischem Bergmannstag in Olbernhau

Bergmannsvereine spielen auf der großen Bergparade. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Seit Freitag stand das erzgebirgische Olbernhau im Zeichen der Bergmanns- und Hüttenvereine. Das traditionsreiche Event lockt nicht nur Einheimische an. Zum Abschluss gab es am Sonntag noch ein Highlight.

Olbernhau - Nach dem Ende des sechsten Sächsischen Bergmannstages in Olbernhau (Erzgebirgskreis) zieht der Vorsitzende des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, Ray Lätzsch, eine positive Bilanz. „Es war nicht zu toppen, alles hat gepasst“, sagte Lätzsch der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Höhepunkte der Veranstaltung seien der Zapfenstreich am Samstagabend sowie die große Bergparade zum Abschluss am Sonntag gewesen, die von „sehr, sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern“ begleitet worden seien. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nahmen an der Veranstaltung teil.

Während der Parade am Sonntag legten 15 Kapellen und 73 Vereine - insgesamt über 1700 Menschen - eine Strecke von rund drei Kilometern in traditionellem Habit zurück, erzählte Lätzsch. „Das muss man einfach mal erlebt haben“, schwärmte der Vorsitzende. Durch über 900 Jahre Bergbau seien die Menschen und die Region geprägt und geformt worden: „Unsere Tradition ist in Sachsen eine ganz besondere. Auch heute noch treten junge Menschen in die Bergmannsvereine ein, um sie zu leben.“ Nach Angaben der Stadt Olbernhau waren am Wochenende rund 32.000 Besucherinnen und Besucher gekommen.

Und auch der nächste Bergmannstag ist schon geplant: 2027 soll er in Marienberg stattfinden, kündigte Lätzsch an. In der erzgebirgischen Stadt unweit von Olbernhau habe 2014 bereits der Deutsche Bergmannstag stattgefunden, die Kommune sei also ausreichend leistungsstark, um eine solche Veranstaltung auszutragen. Auch dann rechne Lätzsch mit großem Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer: „Ich bin überzeugt davon, dass die Tradition weiter besteht.“

Die Bergparaden zählen zum immateriellen Kulturerbe, vor allem in der Adventszeit locken sie im Erzgebirge Zehntausende Schaulustige an. Der Bergmanns-, Hütten- und Knappentag gilt als wichtiges Standestreffen der Traditionsvereine, zu dem auch Gäste aus anderen Bundesländern anreisen. dpa