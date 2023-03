Tausende Teenager feiern Konfirmation und Jugendweihe

Blumenschmuck und eine Konfirmationskerze sind zu sehen. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Zwischen Palmsonntag und Pfingsten wird in Sachsens Kirchen konfirmiert. Das Frühjahr ist auch Hochzeit für die weltliche Alternative Jugendweihe.

Dresden - Zigtausende Jugendliche in Sachsen nehmen in diesen Wochen feierlich und im Familienkreis Abschied von ihrer Kindheit. Während in der evangelischen Landeskirche die Konfirmanden des aktuellen Jahrgangs ihre Taufe bestätigen, beginnt für viele Gleichaltrige ohne Kirchenzugehörigkeit mit der Jugendweihe der nächste Lebensabschnitt. Bis Pfingsten feiern nach Angaben des Landeskirchenamtes in Dresden rund 4500 Jugendliche ihren Glauben in Gottesdiensten. Etwa 500 der 14-Jährigen werden in der Zeremonie getauft statt konfirmiert - und knapp 12.000 junge Menschen erhalten bis Anfang Juli ihre Jugendweihe.

Die Landeskirche liegt damit auf Vorjahresniveau. Wegen der Corona-Pandemie hatten sich die Zahlen zuvor verschoben. So waren es 2020 nur 4122 Konfirmationen, im Jahr darauf dann wurden aufgrund der Verschiebungen aus dem Vorjahr 4774 Teenager konfirmiert und getauft. Vor allem in ländlichen Regionen wie Erzgebirge und Vogtland ist der Palmsonntag (2. April) Auftakt für entsprechende Feiern, in denen Jugendliche zum Abschluss der zweijährigen Konfirmandenzeit ihren Glauben bekräftigen und einen persönlichen Segen erhalten.

Einen Tag zuvor finden die ersten Feierstunden zur Jugendweihe in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis), Niesky (Landkreis Görlitz) und Thurm (Landkreis Zwickau) statt. Dabei erhalten die Teenager auf einer Bühne eine Urkunde, ein Buch und Blumen. Bis Anfang Juli werden es insgesamt 274 Feierstunden sein, ohne Einschränkungen, Auflagen oder Verschiebung wie in den Vorjahren, wie der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe mitteilte. Neben Familienfesten seien nach dem offiziellen Akt auch Partys in der Klasse oder im Freundeskreis beliebt.

Das Angebot nehmen diesmal exakt 11.878 Jugendliche wahr. Das sind 495 weniger als im Vorjahr, aber 391 mehr als 2021. Zur Vorbereitung besuchten sie Benimm-Kurse, informierten sich über Berufe oder Gefahren im Internet, reisten oder tanzten in der Teenie-Disco unter anderem auch im Dresdner Flughafen, wie Verbandssprecherin Carla Hentschel berichtete.

Gefragt war auch der „Dialog der Jugend“ mit Landtagsabgeordneten über Probleme des Schulsystems, den Klimawandel und das mangelhafte Angebot an Nahverkehr im ländlichen Raum. „Die Beliebtheit der Jugendweihe als wichtiges Übergangsritual auf dem Weg ins Erwachsenenleben bei den 13- und 14-Jährigen und deren Familien ist ungebrochen.“ Das Vor-Corona-Niveau aber ist noch nicht wieder erreicht. 2019 lag die Teilnehmerzahl über 12.500 - aber 2010 waren es nur etwa 10.000. dpa