Tenor erhält Mauersberger-Stipendium des Dresdner Kreuzchors

Nachwuchstenor Friedrich Schöne wird mit dem Rudolf-Mauersberger-Stipendium der Förderstiftung Dresdner Kreuzchor 2023 ausgezeichnet. Damit will das Kuratorium die weitere Ausbildung des Kruzianers fördern, der Gesang studieren will, wie der Kreuzchor am Donnerstag mitteilte. Der 19-Jährige ist seit 2021 Mitglied des berühmten Sängerknaben-Ensembles.

Dresden - Das nach einem früheren Kreuzkantor benannte und mit 5000 Euro dotierte Stipendium wird seit 1991 jährlich an besonders begabte aktive oder ehemalige Kruzianer unter 30 Jahren verliehen.

Schöne habe schon als Solist in Vespern und Konzerten gesungen und alle Voraussetzungen dafür, „auch beruflich diesen Weg zu gehen und Sänger zu werden“, sagte Kantor Martin Lehmann. Der Stiftungsvorsitzende Reinhold Uhlig sprach vom idealen Stipendiaten. „Er ist, wie er selbst sagt, Kruzianer mit Leib und Seele.“ Im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2023 belegte Schöne gerade den ersten Platz im Bereich Gesang. Vor dem Studium will er aber eine Ausbildung zum Logopäden machen, wie er sagt - dank des Stipendiums kann er weiterhin Gesangs- und Klavierunterricht nehmen. dpa