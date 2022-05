Textilforschungsinstitut bisher mit mehr als 140 Patenten

Martha Uhrlaß, Entwicklungsingenieurin, steht an einer Anlage zum Befüllen von Gewebespulen. © Sebastian Willnow/dpa

Das Sächsische Textilforschungsinstitut in Chemnitz hat sich in den vergangenen 30 Jahren als ein Motor für Innovationen in der Textilbranche erwiesen. Seit der Gründung 1992 seien 143 Patente angemeldet worden, sagte Geschäftsführerin Heike Illing-Günther am Montag. Die 169 Mitarbeiter forschen etwa an der voll automatisierten und digitalisierten Textilfabrik der Zukunft, dem Recycling von Fasern sowie neuen Verfahren etwa im Bereich der Vliesstoffe.

Chemnitz - Derzeit wird ein neues Zentrum für Nachhaltigkeit am Standort errichtet.

Das Institut habe einen wichtigen Anteil daran, dass die Textilindustrie in Sachsen wiederauferstehen konnte, betonte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie, Jenz Otto. Sachsen ist das Zentrum der ostdeutschen Textilbranche. Das Chemnitzer Institut arbeitet aber auch mit Unternehmen in anderen Bundesländern sowie dem Ausland zusammen. 2020 wurde den Angaben zufolge an 127 Forschungsprojekten gearbeitet und ein Umsatz von 19,2 Millionen Euro erzielt.

Die Forschungseinrichtung wurde 1992 aus zwei Vorgängerinstituten mit 60 Mitarbeitern gegründet. Heute ist es ein An-Institut der Technischen Universität Chemnitz und gehört zur Zuse-Gemeinschaft. dpa