Thielemann sagt Auftritte zu den Strauss-Tagen ab

Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Christian Thielemann nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Christian Thielemann hat aus gesundheitlichen Gründen die musikalische Leitung der „Richard-Strauss-Tage“ an der Semperoper in Dresden abgegeben. Für die Aufführungen der Opern „Der Rosenkavalier“ und „Arabella“ sowie für das Symphoniekonzert der Staatskapelle habe man aber die Dirigenten Cornelius Meister, David Afkham und Tugan Sokhiev gewinnen können, teilte die Sächsische Staatsoper am Donnerstag mit.

Dresden - Die „Richard-Strauss-Tage“ finden vom 2. bis 16. April statt.

Die Semperoper feiert mit Richard Strauss (1864-1949) einen „Hausgott“. Denn er pflegte zur Dresdner Oper und zur damaligen Hofkapelle ein enges Verhältnis. Unter den Generalmusikdirektoren Ernst von Schuch, Fritz Busch und Karl Böhm wurden hier 9 seiner 15 Opern uraufgeführt. Strauss widmete dem Orchester seine „Alpensinfonie“. Bis heute genießt die Sächsische Staatskapelle Dresden international einen Ruf als „Strauss-Orchester“. dpa