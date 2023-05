Tod von 34-jähriger Frau: Ehemann unter Totschlagsverdacht

Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. © David Inderlied/dpa/Illustration

Der am Tatort festgenommene Ehemann einer in Aue getöteten Frau steht unter dem Verdacht des Totschlags. Darauf lautet der erlassene Haftbefehl, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf Anfrage mitteilte. Die 34-jährige Mutter mehrerer Kinder war am vergangenen Freitag ums Leben gekommen. Der Beschuldigte habe sich bisher nicht zu dem Vorwürfen geäußert und keine Angaben zu Tatablauf oder Motiv gemacht.

Aue-Bad Schlema - Auch zur Tatwaffe und den Verletzungen der 34-Jährigen könne sie noch nichts sagen, da noch nicht alle Zeugen vernommen seien.

Der 48-Jährige soll seine Ehefrau im Verlauf eines Streits in einem Mehrfamilienhaus getötet haben. Wegen der Umstände gehen die Ermittler davon aus, dass der Syrer sie im Zuge der Auseinandersetzung tödlich verletzte. Der Mann soll danach einen Vertrauten verständigt haben, der die Polizei informierte. Beamte hatten daraufhin die leblose Frau in der Wohnung der Familie in Aue (Erzgebirgskreis) gefunden, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Laut Staatsanwaltschaft lebt das Ehepaar seit mehreren Jahren in Deutschland. Zur Familie gehören sechs Kinder im Alter zwischen zwei und 14 Jahren. dpa