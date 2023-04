Tödlicher Wohnungsbrand in Chemnitz: Ermittlungen dauern an

Nach dem Feuer in einem Chemnitzer Wohnhaus mit einem Toten in der Nacht zum Samstag ist die Brandursache noch nicht restlos geklärt. Es kämen sowohl ein technischer Defekt als auch Fahrlässigkeit in Betracht, informierte die Polizei am Montag nach Untersuchungen eines Spezialisten am Brandort. Bei dem Mann, der tot in der Brandwohnung des Mehrfamilienhauses gefunden worden war, handle es sich womöglich um einen 48 Jahre alten Bewohner des Hauses.

Chemnitz - „Eine zweifelsfreie Identifizierung steht noch aus“, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittle weiter in dem Fall.

Den Angaben nach hatten wegen des Feuers insgesamt 23 Bewohner in Sicherheit gebracht werden müssen. Vier von ihnen waren auf das Dach eines Nachbarhauses geflüchtet und wurden per Drehleiter evakuiert. Eine 43-Jährige und ihre Kinder im Alter von 5, 8 und 15 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. dpa