Torwart Brinkies patzt: Zwickau bleibt auf Abstiegsplatz

Johan Gomez vom FSV Zwickau steht im Stadion. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der FSV Zwickau hat den zweiten Sieg in Serie in der dritten Fußball-Liga in letzter Sekunde verpasst. Der Kölner Jamil Siebert verhinderte mit der letzten Aktion in der vierten Minute der Nachspielzeit den Auswärtssieg der Sachsen im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Ronny Thielemann. Beim 1:1 (1:0) am Samstag in der 3. Fußball-Liga bei Viktoria Köln hatte Johan Gomez vor 2400 Zuschauern im Kölner Sportpark Höhenberg die Gäste in der 44.

Köln - Minute in Führung gebracht, ehe Siebert noch ausglich. Mit 24 Punkten bleibt Zwickau weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Thielemann nahm im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den SC Verl am vergangenen Spieltag nur einen Wechsel vor und gab Robin Ziegele den Vorzug vor Noel Eichinger. Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft, aber völlig harmlos vor dem Zwickauer Tor. Die Gäste verzeichneten zwei große Chancen, von denen sie die zweite Möglichkeit kurz vor dem Pausentee nutzten. Ein langer Ball von Jan Löhmannsröben aus der eigenen Hälfte erreichte am gegnerischen Strafraum Dominic Baumann, der den Ball zu Gomez weiterköpfte. Der 21 Jahre alte US-Amerikaner vollendete aus rund 14 Metern ins lange Eck und ließ Kölns Schlussmann Ben Voll bei seinem fünften Saisontreffer keine Chance.

Köln, das zuvor nur eines der letzten sechs Spiele verloren hatte, kam gleich nach Wiederanpfiff zur ersten Chance. Zwickaus Torhüter Johannes Brinkies bewahrte sein Team mit einer Parade vor dem Ausgleich. Ansonsten stand Zwickau defensiv sehr sicher und ließ kaum Gelegenheiten zu. Doch bei der letzten Flanke griff Brinkies daneben, Siebert konnte noch ausgleichen. dpa