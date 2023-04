Tote Frau auf Rangierlok: keine Hinweise auf Verbrechen

Teilen

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Nach der Entdeckung einer Leiche auf einer Rangierlok in Döbeln hat die Polizei bisher keine Hinweise auf eine Straftat. Vermutlich sei die Frau auf die Lok geklettert, habe dabei einen Stromschlag erlitten und sei gestorben, teilten die Ermittler am Freitag mit. Die Leiche war am Donnerstag gefunden worden, nachdem ein Zeuge einen Hinweis gegeben hatte.

Döbeln - Die Lok stand auf einem Nebengleis am Bahnhof Döbeln im Landkreis Mittelsachsen. Die Frau war laut Polizei mittleren Alters. Genauere Angaben zur Identität würden wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht. dpa