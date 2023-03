Toter 21-Jähriger in Löberitz gefunden: Umstände unklar

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In einer Wohnung im Zörbiger Ortsteil Löberitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist die Leiche eines jungen Mannes entdeckt worden. Eine Zeugin habe den 21-Jährigen am vergangenen Sonntagabend in seinem Zuhause gefunden, wie ein Sprecher der Polizei Dessau-Roßlau am Mittwochabend sagte. Es sei eine unklare Auffindesituation gewesen und daher eine Obduktion angeordnet, die noch aussteht.

Zörbig - Auch die am Tatort gesicherten Spuren müssten noch ausgewertet werden. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein Verbrechen sei „nicht ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt“. Zuerst berichtete das Onlineportal der „Mitteldeutschen Zeitung“ über den Fall. dpa