Toter nach Wohnungsbrand in Hoyerswerda: Zwei Verletzte

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) ist am Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei Hausbewohner wurden wegen einer leichten Rauchvergiftung vor Ort behandelt, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner des Hauses hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Elf Menschen wurden gerettet, drei hatten sich selbstständig nach draußen begeben.

Hoyerswerda - Der leblose Mensch wurde in der Brandwohnung entdeckt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Für ihn kam den Angaben zufolge jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort.

Angaben zur Identität des Toten und der Verletzten lagen zunächst nicht vor. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Die Brandwohnung und drei weitere Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelte zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Den Angaben zufolge brachen die Flammen in der Dachgeschosswohnung aus. dpa