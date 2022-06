Transfer perfekt: RB Leipzig holt Wolfsburgs Xaver Schlager

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt spricht mit Wolfsburgs Xaver Schlager. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Der deutsche Pokalsieger RB Leipzig hat den Wolfsburger Xaver Schlager verpflichtet. Der 24 Jahre alte Österreicher erhielt beim sächsischen Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. „Ich bin sehr froh, dass ich damals den Schritt in die deutsche Bundesliga gewagt habe und beim VfL sofort gut aufgenommen wurde.

Leipzig - Es war eine sehr schöne und auch prägende Zeit für mich, in der ich viel gelernt habe. Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Schlager.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2019 vom RB-Schwesterclub Red Bull Salzburg zum VfL und stand dort noch bis 2023 noch unter Vertrag. Daher erhalten die Niedersachsen Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von zwölf Millionen Euro für den österreichischen Nationalspieler, der sich in seiner Wolfsburger Zeit zwei Mal schwer verletzte. Erst brach er sich 2019 den Knöchel, dann kam im August 2021 ausgerechnet im Spiel gegen RB Leipzig ein Kreuzbandriss dazu. Sein Comeback feierte er erst Anfang März.

Nach der Verpflichtung Schlagers hat RB ein deutliches Überangebot im Mittelfeld. Der Club möchte auch Schlagers Nationalmannschaftskollegen Konrad Laimer, der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, unbedingt für die kommende Saison halten. Dafür soll der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag verbessert und verlängert werden, im Gegenzug könnte Laimer ab 2023 eine Ausstiegsklausel erhalten. Die Gespräche dauern jedoch noch an. Wenig Zukunft dürften dann Amadou Haidara und Tyler Adams haben, denn Cheftrainer Domenico Tedesco will und muss seinen Kader dringend verkleinern. dpa