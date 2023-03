TU Chemnitz erhält eine Millionen für Mobilitätsforschung

Teilen

Studierende gehen Richtung Hörsaal. © Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Die Technische Universität Chemnitz soll rund eine Millionen Euro für ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Forschungsprojekt zum automatisierten Fahren in Innenstädten erhalten. An dem Projekt seien insgesamt 22 Partner aus Wirtschaft und Forschung beteiligt, teilte die Universität am Freitag mit. Neben der TU Chemnitz sind unter anderem der Automobilkonzern Mercedes Benz, der Technologiekonzern Robert Bosch sowie die Technische Universität München beteiligt.

Chemnitz - Insgesamt stehen den beteiligten Partnern während der drei Jahre langen Projektlaufzeit rund 62,8 Millionen Euro zur Verfügung - davon sollen 33,5 Millionen Euro durch das Bundeswirtschaftsministerium bereitgestellt werden. Ziel des Projektes ist es, Konzepte und Pilotanwendungen für das automatisierte Fahren in Städten zu entwickeln. Hierbei hat die TU Chemnitz die Aufgabe, das automatisierte Fahrerlebnis so komfortabel wie möglich zu machen. dpa