Überforderte Zwickauer gehen in Freiburg mit 0:4 unter

Zwickaus Trainer Ronny Thielemann reagiert an der Seitenlinie. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet beim FSV Zwickau nach einer katastrophalen Leistung immer mehr. Das Team von Trainer Ronny Thielemann, der seit der Entlassung von Joe Enochs in neun Spielen nur zwei Siege einfuhr, ging am Sonntag beim SC Freiburg II mit 0:4 (0:4) unter. Nach dem 32. Spieltag der 3. Liga haben die Westsachsen nun sieben Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Freiburg - Mika Baur (15. Minute) brachte die Freiburger vor 1764 Zuschauer in Führung, ehe Julian Stark (20.), Lars Kehl (40.) und Vincent Vermeij (45.) bereits zur Halbzeit den Endstand herstellten.

Die Zwickauer, die ohne den verletzten Robin Ziegele (Wadenverletzung) auskommen mussten, begannen völlig harmlos und waren in der Abwehr komplett überfordert. So hatten die Gastgeber leichtes Spiel: Bei einer langen Flanke legt Nils Butzen den Ball unglücklich für Baur auf, der volley zur Führung trifft. Dann unterschätzen die Zwickauer einen langen Ball von Keeper Noah Atubolu, Vermeij flankt zur Mitte, wo Butzen erneut nicht klären kann - Stark knallt den Ball unhaltbar in den linken Winkel.

Ein Weckruf für den FSV war auch das nicht. Die Gäste präsentierten sich alles andere als drittligareif. Auf dem nassen und tiefen Rasen überrannten die technisch starken Youngster die Zwickauer immer wieder. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß greift niemand Kehl an, der unbehindert aus 30 Metern trifft. Nach einem Ballverlust von Jan Löhmannsröben nutzt Vermeij eine Ablage von Baur und schiebt aus elf Metern zum 4:0 ein. Nach dem Wechsel spielte Freiburg weiter munter auf, vergab aber zu viele Chancen für einen noch höheren Sieg. Zudem vereitelte FSV-Keeper Johannes Brinkies einige Möglichkeiten. dpa