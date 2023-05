Überwachung der sächsischen Badegewässer beginnt

Ein Junge springt von einer Buhne in einen See. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit Beginn der Badesaison werden Sachsens Badegewässer wieder regelmäßig hygienisch überwacht. Vom 15. Mai an nehme die Landesuntersuchungsanstalt Wasserproben aus 29 Talsperren und Tagebauseen, teilte das Gesundheitsministerium in Dresden am Sonntag mit. Die Proben werden auf Kolibakterien und fäkale Verunreinigungen untersucht. Auch das Aufkommen von Blaualgen wird überwacht.

Dresden - In der vergangenen Saison hatten die sächsischen Badegewässer laut Ministerium durchweg eine ausgezeichnete mikrobiologische Qualität. dpa