Ukraine-Flüchtlinge kommen per Sonderzug in Leipzig an

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen gehen in eine Erstaufnahmeeinrichtung auf der Leipziger Messe. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In Leipzig sind am Dienstag und Mittwoch etwa 600 Geflüchtete aus der Ukraine mit Sonderzügen angekommen. Am Dienstag und Mittwoch wurden jeweils 300 Menschen mit einem Zug aus Görlitz in die Messestadt gebracht, wie die Landesdirektion am Mittwoch mitteilte.

Görlitz/Leipzig - Ziel der Sonderzüge ist es, den Landkreis und die Stadt Görlitz bei der Unterbringung und Weiterleitung der Ukrainerinnen und Ukrainer zu entlasten. Zugleich sollen die Geflüchteten die Erstaufnahmeeinrichtungen schnell und direkt erreichen. In Leipzig stehen etwa die Unterkünfte Mockau II und III sowie die Messe für diejenigen bereit, die nicht privat oder in einer kommunalen Einrichtung unterkommen können. Nach Angaben der Landesdirektion nutzten jedoch nur wenige Menschen dieses Angebot - nur 30 Menschen seien am Mittwoch bis zur Messe gefahren, sagte ein Sprecher. Der erste Eindruck sei, dass viele andere vom Leipziger Hauptbahnhof aus weiterfahren wollten.

Laut vorsichtigen Schätzungen der Stadt Leipzig sind in den vergangenen Tagen dort jeweils etwa 300 Menschen angekommen. Am Montag seien in den kommunalen Einrichtungen 1300 Menschen untergebracht gewesen, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Mittwoch. Hinzu kämen die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. „Nach den aktuellen Schätzungen sind unsere eigenen Unterkünfte Mitte oder Ende nächster Woche voll belegt“, sagte er. dpa