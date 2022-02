Umfrage: Weniger Zufriedenheit bei den Wählern

Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Die sächsische Landesregierung hat laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des MDR deutlich an Zustimmung verloren. Auch die CDU verliert - sichert aber ihren Spitzenplatz.

Dresden - Die Landesregierung und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) haben laut einer aktuellen Umfrage stark an Wählergunst eingebüßt. Nur noch 43 Prozent der Sächsinnen und Sachsen sind mit der Arbeit des schwarz-grün-roten Kabinetts sehr zufrieden oder zufrieden, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des MDR hervorgeht. Im August 2021 lag der Anteil den Angaben zufolge noch bei 59 Prozent. Eine Mehrheit von 53 Prozent ist mittlerweile weniger oder gar nicht zufrieden.

Stark gesunken ist auch der Zuspruch für Ministerpräsident Kretschmer: 48 Prozent sind mit seiner politischen Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden - das entspricht einem Minus von 23 Prozentpunkten im Vergleich zu einer Umfrage vor der Landtagswahl im August 2019. Weitere 48 Prozent sind derzeit kaum oder gar nicht mit seiner Arbeit einverstanden.

Verloren hat demnach auch die CDU in Sachsen. Die Partei kommt aktuell auf 27 Prozent und verliert damit 8 Prozentpunkte im Vergleich zum August 2021. Damit bleibt die CDU zwar stärkste Kraft, liegt aber nur noch knapp vor der AfD (24 Prozent), die 3 Prozentpunkte gewinnt. Die Koalitionspartner SPD (13 Prozent) und die Grünen (8 Prozent) verbessern sich leicht um 2 beziehungsweise einen Prozentpunkt.

Nahezu unverändert bleiben die Werte der Oppositionsparteien. Die Linke stagniert im Vergleich zum August bei 10 Prozent, die FDP würde mit 7 Prozent (+1) in den Landtag einziehen. Die Freien Wähler verlieren leicht und kommen auf 3 Prozent (-1).

In Sachsen Corona-Politik ist die Zustimmung deutlich größer. 74 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Lockerungspläne von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie für angemessen halten. Vor allem Anhänger der AfD (85 Prozent) und der FDP (78 Prozent) befürworten Lockerungen, bei der CDU liegt der Anteil bei 70 Prozent.

Auf Unverständnis stoßen derweil die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. 64 Prozent der Befragten zeigten wenig oder gar kein Verständnis mit den Demonstrationen. Gut ein Drittel (34 Prozent) gab dagegen an, sehr großes oder großes Verständnis für die Proteste zu haben. dpa