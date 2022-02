Umgestürzte Bäume in Sachsen: Keine Verletzten

Ein abgeknickter Baum ist in einem Wald zu sehen. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Schäden aufgrund des Sturmes „Zeynep“ in Sachsen halten sich in Grenzen. Viele Bäume sind auf Straßen gefallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurde aber niemand verletzt. Einige Autos wurden von umgekippten Bäumen beschädigt, geringe Sachschäden seien entstanden.

Dresden - „Die Lage war ruhiger als gedacht“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums vom Innenministerium. Eine hohe Zahl umgestürzter Bäume stellte die Polizei Zwickau in Auerbach und Plauen im Vogtlandkreis fest. Die Feuerwehr in Dresden hatte nur drei sturmbedingte Einsätze. In der Sächsischen Schweiz im Osterzgebirge hatte die Feuerwehr 28 und in Meißen 25 sturmbedingte Einsätze.

Die Polizeidirektion Chemnitz berichtete am Samstagmorgen ebenfalls von zahlreichen umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen. Wegen des Sturms habe es mindestens vier Unfälle gegeben. So sei etwa am Freitagabend ein 40 Jahre alter Autofahrer in Chemnitz gegen einen quer auf der Straße liegenden Baum gekracht. In Elterlein (Erzgebirgskreis) konnte ein 43 Jahre alter Autofahrer auf die Straße fallenden Baumteilen nicht mehr ausweichen. Beide blieben unverletzt. dpa