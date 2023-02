Unbekannten öffnen Silo mit mehreren Tonnen Streusalz

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bis zu vier Tonnen Streusalz sind aus einem Silo auf das Gelände einer Firma in Auerbach gerieselt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben unbekannte Täter den Behälter geöffnet. Das Salz breitete sich in der Zeit von Freitag bis Samstagmorgen unbemerkt auf der Fläche des Unternehmens im Vogtlandkreis aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.