Unruhiges Wochenendwetter: Teils Gewitter und Sturmböen

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Eine unruhige Wetterlage erwartet die Menschen in Sachsen am Wochenende. Dabei kommt es am Freitag zu Gewittern, lokalen Sturmböen und Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach verdichtet sich die Wolkendecke im Laufe des Tages. Gegen Nachmittag und Abend treten westlich der Elbe Schauer und Gewitter auf. Örtlich werden Starkregen und Sturmböen erwartet.

Dresden - Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Nachts regnet es weiterhin gebietsweise, vor allem westlich der Elbe treten kräftige Gewitter auf. Später klingt der Regen ab und es lockert ein wenig auf - bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

Am Samstag zieht der Regen bis zum Mittag ab und es lockert größtenteils auf. In der zweiten Tageshälfte kommt es vor allem im Bergland zu einzelnen Schauern, Gewitter und Starkregen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es bedeckt, dabei wird kein Regen erwartet. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 9 Grad ab.

Der Sonntag bleibt trocken, die Wolken halten sich dabei am Himmel. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 17 und 19 Grad erwartet. Nachts zum Montag wird es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 11 Grad. dpa