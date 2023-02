Urabstimmung zu unbefristetem Streik im GNK Mosel

Teilen

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Im Gelenkwellenwerk Mosel (GNK) hat am Donnerstag die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik begonnen. Die 835 Beschäftigten könnten ihre Stimme noch bis Freitag, 11 Uhr, abgeben, teilte die IG Metall mit. Bei ausreichender Zustimmung beginne der Streik am kommenden Montag. Am Donnerstagnachmittag wollten sich der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (beide SPD), vor Ort über die Situation informieren.

Zwickau - GKN hatte Mitte Januar bekanntgegeben, das Werk im Zwickauer Ortsteil Mosel auf absehbare Zeit zu schließen. Dort werden Gelenkwellen für Autos hergestellt. Begründet wurde die Entscheidung mit einer schwindenden Auslastung und sinkenden Preisen. Die Gewerkschaft lehnt eine Schließung ab und verlangt eine Perspektive.

Zugleich geht es der IG Metall zur Absicherung der Beschäftigten um einen Sozialtarifvertrag, der „angemessene Abfindungen und eine Transfergesellschaft zur Weiterqualifizierung sicherstellt“, hieß es. Die Verhandlungen darüber seien bisher ergebnislos verlaufen. Daher erhöhe man nun mit Vorbereitungen auf einen Streik den Druck.

„Bereits in zwei kürzeren Warnstreiks und einem ganztägigen Warnstreik zu Beginn der Woche haben die GKN-Kolleginnen und -kollegen ihre Bereitschaft demonstriert, für ihre Interessen einzustehen“, betonte die IG Metall. Daran hätten sich fast alle Beschäftigten beteiligt. Die nächsten Verhandlungen mit der Geschäftsführung seien am kommenden Dienstag geplant. dpa