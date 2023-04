Urlaubsflieger starten von Sachsen aus zu Sonnenzielen

Teilen

Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. © Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Zu Ostern können Urlauberinnen und Urlauber von den sächsischen Flughäfen aus zahlreiche Sonnenziele ansteuern. Von Karfreitag bis Ostersonntag heben insgesamt 105 Passagiermaschinen ab - 33 am Flughafen Dresden und 72 am Airport Leipzig/Halle. Unter anderem werden das türkischen Antalya, Palma de Mallorca und Hurghada in Ägypten anflogen, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte.

Leipzig/Dresden - Zudem gebe es auch Linienflüge zu den großen Drehkreuzen wie Frankfurt/Main oder München. dpa