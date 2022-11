Urlaubsmesse TC: Großes Interesse zum Auftakt

Zwei Männer und eine Frau posieren in einem Dachzelt auf einem Porsche in der Messehalle. © Jan Woitas/dpa/Archivbild

Die Urlaubsmesse Touristik & Caravaning (TC) in Leipzig ist am Mittwoch nach Veranstalterangaben mit einem großen Publikumsinteresse gestartet. „Die Stimmung am ersten Messetag ist super, wir sind sehr zufrieden. Die Hallen sind gut besucht, überall an den Ständen herrscht reger Austausch. Man merkt, wie sehr die Besucherinnen und Besucher es vermisst haben, mit unseren Ausstellerinnen und Ausstellern in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und sich beraten zu lassen“, erklärte Melissa Seitz, Sprecherin für die Urlaubsmessen bei der Landesmesse Stuttgart.

Leipzig - Die Schwaben veranstalten die TC seit 2018.

Auf dem Messegelände in Leipzig werden Neuheiten aus dem Camping- und Caravaningbereich gezeigt. Zudem präsentieren sich Urlaubsregionen aus dem In- und Ausland. „Wir merken, dass sich die Besucherinnen und Besucher wieder vermehrt für den internationalen Tourismus interessieren. Aber auch die Naherholungsangebote in Sachsen kommen gut an“, erklärte Seitz. Im Caravaningbereich liege das Interesse vor allem bei kompakten, alltagstauglichen Campern.

Die Messe hat zwei schwierige Corona-Jahre hinter sich. 2020 war sie komplett abgesagt worden. 2021 wurde sie veranstaltet, allerdings stand da ein erneuter Lockdown kurz bevor. Rund 360 Aussteller in diesem Jahr sind laut Veranstaltern ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Messe hofft auf rund 50.000 Besucherinnen und Besucher bis zum Sonntag. dpa