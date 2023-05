Verband: Biomasseheizung in neue Regelungen einbeziehen

Der Landesbauernverband in Sachsen hat die Einbeziehung von Biomasseheizungen in die vom Bund geplanten Neuregelungen für Energie verlangt. Zugleich wies Vizepräsident Gunther Zschommler am Donnerstag auf Folgen eines Verbots von Heizungen mit Pellets, Stückholz und Hackschnitzel hin. „Sollte der Beschluss in der vom Kabinett verabschiedeten Form umgesetzt werden, hätte dies massive Auswirkungen für alle Waldbesitzer, die Forstwirtschaft und die holzenergieverbrauchende Bevölkerung insgesamt zur Folge.“

Dresden - Für die Waldbewirtschaftung und damit die Anpassung der Wälder an den Klimawandel sei „die Sicherstellung umfassender Verwertungsmöglichkeiten aller Holzsortimente unabdingbar“, betonte Zschommler. „Fehlt diese ökonomisch sowie ökologisch bedeutsame Grundlage, wird die notwendige Entwicklung unserer Wälder und die Stabilität der Forstbetriebe erheblich erschwert.“ Die thermische Verwertung von Holz sei CO2-neutral, denn es werde nur das an die Umwelt wieder abgegeben, was der Baum vorher aufgenommen habe.

Der Landesbauernverband forderte den sächsischen Energieminister Wolfram Günther (Grüne) auf, unverzüglich auf seine Parteifreunde im Bund einzuwirken, damit der Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz in der vorliegenden Form nicht zur Abstimmung gelangt. dpa