Verdi ruft Beschäftigte des Klinikums zum Warnstreik auf

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Klinikum Chemnitz zum Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Mitarbeiter der Standorte Flemmingstraße 2 (Neubau) und Bürgerstraße (Küchwald) sollen demnach ihre Arbeit niederlegen, wie Verdi mitteilte. Der Ausstand wird demnach mit der Frühschicht 6.00 Uhr beginnen und 22.00 Uhr enden. Etwa 300 bis 400 Beschäftigte dürften sich am Warnstreik beteiligen, sagte ein Sprecher am Dienstag der dpa.

Chemnitz - Verdi hat der Krankenhausleitung nach eigenen Angaben eine Notdienstvereinbarung angeboten, um sicherzustellen dass trotz des Warnstreiks ausreichend Personal zur Notfall- und Mindestversorgung der Patienten zur Verfügung steht. Dennoch sei mit erheblichen Einschränkungen im Krankenhausbetrieb zu rechnen, hieß es.

Die Klinikbeschäftigten fordern laut Verdi, dass in diesem Jahr die Gehälter über die Grundvergütung und einen Inflationsausgleich um insgesamt elf Prozent steigen. Zusätzlich fordern die Beschäftigten kürzere Arbeitszeiten, ein volles 13. Monatsgehalt, Prämien für langjährig Beschäftigte und die Einführung von tarifvertraglich geregelter Altersteilzeit. dpa