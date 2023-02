Verdi will auf Warnstreiks im Regionalverkehr verzichten

Verdi-Fahnen während einer Demonstration. © Ole Spata/dpa/Symbolbild

Nach mehreren Warnstreiks im Regionalverkehr im Raum Leipzig will die Gewerkschaft Verdi vorerst auf weitere Ausstände verzichten. Es kursiere derzeit die „irreführende Meldung“, dass es am kommenden Dienstag bei Nordsachsen Mobil einen Warnstreik geben könnte, teilte Verdi am Samstag mit. Das sei aber nicht zutreffend. Hintergrund der Warnstreiks waren bislang erfolglose Tarifverhandlungen.

Leipzig - Am vorigen Dienstag waren laut Gewerkschaft rund 350 Beschäftigte der Busunternehmen Regionalbus Leipzig, Nordsachsen Mobil und Thüsac in den Ausstand getreten. Die Geschäftsführungen sollten dieses Signal ernstnehmen und weitere Verhandlungstermine mit der Gewerkschaft abstimmen. Ohne Einigungswillen der Arbeitgeber seien weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht ausgeschlossen. dpa