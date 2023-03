Verdi: Zweitägiger Warnstreik bei Chemnitzer Müllabfuhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Beschäftigte zu Warnstreiks in aufgerufen. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hat Verdi den Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz für Donnerstag zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. „Das Angebot der Arbeitgeberseite ist eine Unverschämtheit und absolute Geringschätzung gegenüber den Beschäftigten“, sagte der Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold am Mittwoch in Dresden.

Dresden - Verdi zufolge werden sich etwa 400 Beschäftigte am Warnstreik beteiligen.

„Wir gehen davon aus, dass die Auswirkungen sich bis in die nächste Woche hineinschleppen, weil mit den zwei Tagen die Müllabholung nicht gesichert ist“, so Herold. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen. dpa