Verfassungsschutz: Linke Gewalttaten werden bedrohlicher

Dirk-Martin Christian, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen, während eines Interviews. © Robert Michael/dpa

Die Taten der linksextremistischen Szene werden nach Einschätzung von Sachsens oberstem Verfassungsschützer Dirk-Martin Christian immer bedrohlicher. „Einige Übergriffe bewegen sich am Rande von versuchten Tötungsdelikten. Das hat eine neue Qualität angenommen“, sagte Christian im Interview der „Sächsischen Zeitung“ (Freitag). Zu sehen sei auch, dass die Begehungsweisen professioneller geworden seien.

Dresden - Inzwischen seien einige Täter untergetaucht, was dem Verfassungsschutz Sorgen bereite.

„Es formiert sich womöglich eine Gruppierung, die sich von der Szene gelöst hat, sich verselbstständigt und schwerste Straftaten planen könnte“, sagte Christian. Im Untergrund drehe sich erfahrungsgemäß die Spirale der Radikalisierung schneller. Hierauf müsse der Verfassungsschutz eingestellt sein.

Zudem habe er am sogenannten „Tag X“ in Leipzig Anfang Juni keine Abgrenzung oder Distanzierung von Gewaltbereitschaft in der linken Szene feststellen können, sagte Christian. „Wir müssen jetzt schauen, ob wirklich ein Riss durch die Szene geht, also ob sich jene abspalten, die den gewaltbereiten Kurs nicht mehr mittragen wollen.“ Bei der Frage, welche neuen Strategien die Autonomen künftig entwickeln, komme es auch darauf an, welche Rolle die Untergetauchten spielten. Festzustellen sei jedoch, dass sich die Szene verjüngt und gewaltbereiter als „ältere Autonomen“ geworden ist.

Christian zufolge müsse sich der Verfassungsschutz auch auf mögliche Reaktionen aus der rechtsextremistischen Szene einstellen. dpa