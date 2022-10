Verfolgungsjagd endet in JVA: Waffen und Drogen im Auto

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Ein 35-Jähriger hat sich am Mittwochabend in Plauen (Vogtlandkreis) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und ist in der Justizvollzugsanstalt (JVA) gelandet. Wie eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen sagte, flüchtete er vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Flucht überfuhr der 35-Jährige etwa eine rote Ampel. Die Verfolgungsjagd endete schließlich in einer Sackgasse.

Plauen - Drei Insassen des Wagens wollten zu Fuß weiter flüchten, blieben aber schließlich stehen.

Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass das Auto wegen eines fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war und gegen den Fahrer ein Haftbefehl bestand. Zudem fanden die Polizisten eine Waffe sowie Drogen in dem Auto und beschlagnahmten diese. Der Fahrer selbst stand auch unter Drogeneinfluss. Weil er die ausgesprochene Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA gebracht. Gegen den Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin wurden mehrere Anzeigen gefertigt. dpa