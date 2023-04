Verfolgungsjagd endet tödlich

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd mit der Polizei hat auf der tschechischen Autobahn D8 (E55) einen tödlichen Ausgang genommen. Deutsche Beamte hätten am Mittwochabend einen 20-jährigen Autofahrer in Höhe der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz kontrollieren wollen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mit. Der Mann habe die Aufforderungen der Polizisten ignoriert und sei mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Prag geflohen.

Usti nad Labem/Dresden - Kurz nach der Grenze sei es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge der deutsche Fahrer gestorben sei. „Das Fahrzeug prallte wahrscheinlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit gegen einen abgestellten Lastwagen“, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die tschechische Kriminalpolizei habe in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen Ermittlungen aufgenommen. dpa