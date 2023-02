Verfolgungsjagd mit Polizei: 21-Jähriger festgenommen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto vor der Bundespolizei geflohen. Bundespolizisten wollten den Mann am Montagmorgen auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden kontrollieren, als dieser die Anhaltesignale ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit davon raste, wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte. Demnach nahmen sowohl die Bundespolizisten als auch eine Streife der Autobahnpolizei und die Fahndungsgruppe Bautzen die Verfolgung auf.

Görlitz - Bei der Anschlussstelle Salzendorf verließ der 21-Jährige die Autobahn und setze seine Flucht über das Land fort. In Geißmannsdorf im Landkreis Bautzen versuchte der Flüchtende zu wenden und überfuhr dabei beinahe einen Polizisten. Daraufhin schoss ein Beamter mehrmals auf die Reifen des Autos. Dennoch gab der Mann Gas und setzte seine Fahrt in Richtung Bischofswerda fort.

Auf dem Altmarkt in Bischofswerda prallte der 21-jährige Flüchtige schließlich an einen Poller und ein parkendes Auto und fuhr eine Treppe hinunter. Den Einsatzkräften gelang es dann den Mann festzunehmen. Der mutmaßliche Tatverdächtige steht laut Angaben der Polizei möglicherweise im Zusammenhang mit Schleusungskriminalität. dpa