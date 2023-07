Lückenschluss der A72 zur A38 für den Verkehr freigegeben

Mitarbeiter einer Straßenmeisterei arbeiten an einem Schild zur Autobahn A72. © Sebastian Willnow/dpa

Der Lückenschluss der Autobahn A72 zur A38 ist nach Jahren der Bauphase am Samstag für den Verkehr freigegeben worden. Wie die Autobahnpolizei am Samstag auf Anfrage mitteilte, rollt der Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Allerdings verläuft die Strecke von der Anschlussstelle Zwenkau noch vier Kilometer einspurig. Der Polizei zufolge hat es bei der Freigabe der Strecke keine Staubildung gegeben.

Rötha - Bis 2026 soll der Neubau zum Großteil abgeschlossen sein und der Verkehr vom Vogtland bis Leipzig durchgängig auf zwei Spuren fahren können. Allein in den letzten etwa acht Kilometer langen Abschnitt fließen den Angaben der Autobahn GmbH Ost zufolge in diesem Jahr etwa 36,5 Millionen Euro.

Der Bau des Lückenschlusses ist aufwendig, weil die Strecke über ehemaliges Kippengelände führt. Der Boden musste deswegen aufwendig verdichtet werden. Eigentlich hatte die A72 schon zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fertig sein sollen. Es gab aber immer wieder Verzögerungen. dpa