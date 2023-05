Viele Wolken erwartet: Dienstag vereinzelte Gewitter

Bewölktes Wetter. © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Ein bewölkter Himmel erwartet die Menschen am Dienstag in Sachsen. Es treten zudem einzelne Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Nachts klingt der Regen ab und die Wolken verziehen sich. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad ab.

Dresden - Am Mittwoch bleibt es laut DWD trocken. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht auf Donnerstag verdichten sich die Wolken wieder. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad.

Der Donnerstag zeigt sich mit einem bedeckten Himmel. Laut Vorhersage wird kein Regen erwartet. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 16 und 20 Grad. Nachts wird es teils stark, teils gering bewölkt. Gegen Morgen treten vereinzelte Schauer auf - bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad. dpa