Vier Unfälle nach Blitzeis auf der A72 im Vogtland

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Blitzeis und extreme Glätte haben am Samstag zu Unfällen auf der Autobahn 72 zwischen Reichenbach und Treuen im Vogtland geführt. Innerhalb weniger Minuten sei es dort am Morgen zu vier Unfällen gekommen, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, drei davon so sehr, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wurde auf rund 32.

Reichenbach - 000 Euro beziffert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Autobahn war demnach für rund eine Stunde voll gesperrt. dpa