Vorbereitung: Dresden verliert Testspiel gegen Heidenheim

Nach zwei siegreichen Partien gegen unterklassige Gegner hat Fußball-Drittligist SG Dynamo Dresden den ersten kleinen Härtetest in der Saisonvorbereitung verloren. Im Zuge des achttägigen Trainingslagers in den Tiroler Alpen unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Anfang dem Zweitligisten FC Heidenheim mit 0:1 (0:1). Das Tor auf dem Sportplatz Angerberg erzielte der Ex-Dresdner Dženis Burnić in der 8.

Dresden - Minute.

In einem Spiel mit wenigen Höhepunkten war Dresden über weite Strecken die bessere Mannschaft. Vor dem gegnerischen Strafraum ließen die Sachsen jedoch zu oft die letzte Präzision vermissen. So wurde beispielsweise der Kopfball von Stefan Kutschke (40.) noch auf der Linie geklärt. Im zweiten Durchgang scheiterte Phil Harres (73.) aus spitzem Winkel am Pfosten.

Für den 3. Juli ist ein weiteres Testspiel geplant. Gegner der Schwarz-Gelben ist dann der belgischen Erstligist VV St. Truiden (16.00 Uhr) um Ex-Dynamo Toni Leistner. dpa