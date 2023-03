Wackerbarth beschäftigt sich mit Digitalisierung im Weinbau

Das Sächsische Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul bei Dresden hat erstmals den Einsatz einer Agrar-Drohne getestet. Diese könne mithilfe intelligenter Software Winzer unter anderem bei Bewirtschaftungsmaßnahmen im Weinberg unterstützen, teilte das Staatsweingut am Mittwoch mit. Dort beschäftigen sich Winzer bereits seit knapp zehn Jahren mit der Digitalisierung.

Radebeul - „Diese gesamte Drohnentechnologie in der Landwirtschaft und gerade auch im Weinbau hat in den letzten Jahren unheimlich an Fahrt aufgenommen“, sagte Weinbauleiter Till Neumeister. Wackerbarth habe in den vergangenen Jahren in diesem Bereich eine ganze Menge Pionierarbeit geleistet. Zudem werden in Radebeul auch andere neue Technologien für die gezielte und ressourcenschonende Bewirtschaftung der eigenen Weinberge getestet. Neben Drohnen zur Erfassung von Daten aus den Weinbergen, setzt das Staatsweingut beispielsweise auf eigene Wetterstationen sowie auf weinbauspezifische Portale.

Mit neuen digitalen, cloudbasierten Portalen können die Winzer etwa relevante, parzellen-spezifische Wetterdaten nutzen. Derartige Softwarelösungen berücksichtigen neben den allgemeinen Wetterdaten beispielsweise auch die Sonnen-Exposition und Neigung einzelner Hang-Abschnitte. Eine weitere Modernisierungsmaßnahme sei der Einsatz GPS-gesteuerter Pflanzmaschinen, die Rebstöcke bei der sogenannten Aufrebung neuer Flächen zielgenau pflanzen können. dpa