Waffenfund, Alkoholunfälle und Nackte am Himmelfahrtstag

Teilen

Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Alkoholunfälle, nackte Männer an einem Spielplatz und ein Waffenfund: Sachsens Polizei musste am Himmelfahrtstag erneut zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Insgesamt sei der Tag zwar ruhig und ohne größere Störungen verlaufen, bilanzierte am Freitag die Polizeidirektion Dresden. Allein in ihrem Zuständigkeitsbereich seien aber 43 Straftaten - meist Körperverletzungen - aufgenommen wurden.

Zwickau/Dresden/Freiberg - So habe etwa im Großen Garten in Dresden eine Gruppe lauthals verbotene Parolen skandiert. Auf der Basteiaussicht in der Sächsischen Schweiz hätten zudem Jugendliche Pyrotechnik gezündet und Ausflügler belästigt, hieß es.

Im Landkreis Zwickau und dem Vogtlandkreis wurden laut Polizei 89 „vatertagsbedingte“ Einsätze gezählt. Dabei sei es vor allem um Körperverletzungen, Ruhestörungen und Sachbeschädigungen gegangen, informierte die Polizeidirektion Zwickau. So wurden Polizisten nach Treuen gerufen, weil ein Anwohner Schüsse von einem Gartengrundstück gehört hatte. Vor Ort trafen die Beamten eine Gruppe von zwölf Menschen im Alter von 15 bis 23 Jahren an. Bei der Durchsuchung des Gartenhauses fanden sie eine Schreckschusswaffe samt Munition, ein Springmesser, einen Schlagring, eine Taschenlampe mit Elektroschocker sowie 19 illegale Böller.

In Freiberg sorgten derweil drei nackte Männer für einen Einsatz. Nach übermäßigem Alkoholkonsum seien sie nackt im Mühlteich baden gewesen und hätten sich dann nahe eines Spielplatzes aufgehalten, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Nun werde wegen des Verdachts von exhibitionistischen Handlungen ermittelt. In Chemnitz sorgte ein 21-Jähriger für einen Einsatz, weil er Silvesterraketen aus seiner Wohnung abfeuerte. Außerdem waren bei Geyer im Erzgebirge zwei betrunkene 19-Jährige in einen Bollerwagen auf der Straße gefahren und dabei umgestürzt. Laut Polizei erlitt einer schwere, der andere leichte Verletzungen.

Unfälle unter Alkoholeinfluss beschäftigten auch die Polizeidirektion Leipzig. So sei in Leipzig eine 69-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Ein Atemalkoholtest habe gut 1,2 Promille ergeben. In Grimma flüchtete ein Radfahrer, nachdem er gegen ein Auto gestoßen war. Er konnte dennoch gefasst werden; ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,6 Promille. dpa