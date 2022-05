Waffenfund und Alkoholunfälle am Himmelfahrtstag

Eine Polizistin und ein Polizist mit FFP2-Maske stehen sich gegenüber. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Polizei ist am Himmelfahrtstag erneut zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Allein im Landkreis Zwickau und dem Vogtlandkreis wurden 89 „vatertagsbedingte“ Einsätze gezählt, wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag bilanzierte. Dabei sei es vor allem um Körperverletzungen, Ruhestörungen und Sachbeschädigungen gegangen.

Zwickau/Leipzig - So wurden Polizisten nach Treuen gerufen, weil ein Anwohner Schüsse von einem Gartengrundstück gehört hatte. Vor Ort trafen die Beamten eine Gruppe von zwölf Menschen im Alter von 15 bis 23 Jahren an. Bei der Durchsuchung des Gartenhauses fanden sie eine Schreckschusswaffe samt Munition, ein Springmesser, einen Schlagring, eine Taschenlampe mit Elektroschocker sowie 19 illegale Böller.

Die Polizeidirektion Leipzig sprach mit Blick auf den Himmelfahrtstag von rund 450 Einsätzen. Dabei seien die Polizeireviere von der Bereitschaftspolizei unterstützt worden. Neben vereinzelten Auseinandersetzungen spielten Unfälle von Betrunkenen eine Rolle. So sei in Leipzig eine 69-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Ein Atemalkoholtest habe gut 1,2 Promille ergeben. In Grimma flüchtete ein Radfahrer, nachdem er gegen ein Auto gestoßen war, wie die Polizei berichtete. Er konnte dennoch gefasst werden; ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,6 Promille. dpa